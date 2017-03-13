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16:00 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Молдовы отреагировал на группы смерти: это серьезная проблема

Глава молдавского кабмина отметил, что в республике предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы феномен групп смерти не развивался в нашей стране.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип прокомментировал появившиеся в сети группы смерти, в которых пропагандируется суицид среди несовершеннолетних.

По словам главы Кабмина Молдовы, эта острая социальная тема находится на контроле властей республики.

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«Обсудили распространение в сети интернет деструктивных взглядов и пропаганды суицида среди подростков и молодежи. Это очень серьезный вопрос», — сказал Филип.

Он отметил, что этой проблеме уделяется повышенное внимание как со стороны общества, так и со стороны властей.

«Этой проблеме надо уделять пристальное внимание как обществу, так и неправительственным организациям, и властям. Уверяю, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы этот феномен не развивался», — сказал Филип.

Ранее Генеральный инспекторат полиции Молдовы предупредил население республики, что в социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних.

Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

Чтобы предотвратить трагический конец полиция советует:

следить за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию; объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей); попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка; объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете, — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.

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