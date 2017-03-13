Дело Насирова: активисты пикетируют здание суда

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников акции, в частности, молодежь из Гражданского корпуса «Азов», бойцы АТО.

Кроме того, в фойе суда проходит акция под названием «Почекун решения суда». Несколько десятков человек, преимущественно студенческого возраста, сидят на разноцветных креслах-мешках и ожидают решения суда.

Между тем в судебном заседании завершилась стадия объявления ходатайств. Сейчас выступают адвокаты Насирова.