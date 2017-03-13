Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Общительным людям труднее похудеть
Киев назвал условия участия в «Евровидении» российской певицы
Эрдоган Путину: пора забыть термин "нормализация отношений"
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Китаянка родила младенца-гиганта
В России введут новые нормы труда для женщин
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
15:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Главе свердловского минсельхоза подыскали заместителя

По правовым вопросам и развитию.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении заместителем министра АПК и продовольствия Александра Засыпкина, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

А. Засыпкину 51 год. До перехода в министерство он возглавлял ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе курганский мясокомбинат «Стандарт». В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы.

На новом месте Засыпкин будет курировать правовые вопросы, программы развития, а также заниматься анализом и прогнозированием.

Пост замглавы свердловского минсельхоза стал вакантным в декабре 2016 года, когда занимавший его Дмитрий Дегтярев был повышен до министра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росавтодор проверит екатеринбургские дороги
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Песков усомнился в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь