Главе свердловского минсельхоза подыскали заместителя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении заместителем министра АПК и продовольствия Александра Засыпкина, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

А. Засыпкину 51 год. До перехода в министерство он возглавлял ряд сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, в том числе курганский мясокомбинат «Стандарт». В 2007 году окончил Уральскую академию государственной службы.

На новом месте Засыпкин будет курировать правовые вопросы, программы развития, а также заниматься анализом и прогнозированием.

Пост замглавы свердловского минсельхоза стал вакантным в декабре 2016 года, когда занимавший его Дмитрий Дегтярев был повышен до министра.

