Дата выборов мэра Омска до сих пор не известна

Сегодня, 13 марта на первом заседании комиссии по выборам мэра Омска в Горсовет свежеизбранный председатель, управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров озвучил этапность выборов мэра Омска.

По его словам, выборы пройдут в три этапа. Сначала стартует подача заявок и сбор необходимых документов от соискателей, далее им предстоят собеседования, в результате которых и будут отобраны не менее двух кандидатур, которые будут представлены на голосование депутатам Омского городского совета, и затем предстоит непосредственно голосование.

Сергей Тодоров, управляющий омским отделением Пенсионного фонда Омской области, председатель комиссии по выборам мэра:

— Первый этап — до 4 апреля участники выборов мэра Омска должны будут представить документы. Регистрация претендентов пройдет 6 апреля в 9:00. При этом присутствие кандидатов не обязательно. Второй этап — собеседование, состоится 14 апреля с 9 до 14 часов. Присутствие кандидатов на собеседовании обязательно.