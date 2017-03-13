Дата выборов мэра Омска до сих пор не известна
Двенадцать членов конкурсной комиссии определились с двумя первыми этапами «ненародных» выборов главы города.
Двенадцать членов конкурсной комиссии определились с двумя первыми этапами «ненародных» выборов главы города.
Сегодня, 13 марта на первом заседании комиссии по выборам мэра Омска в Горсовет свежеизбранный председатель, управляющий омским отделением Пенсионного фонда Сергей Тодоров озвучил этапность выборов мэра Омска.
По его словам, выборы пройдут в три этапа. Сначала стартует подача заявок и сбор необходимых документов от соискателей, далее им предстоят собеседования, в результате которых и будут отобраны не менее двух кандидатур, которые будут представлены на голосование депутатам Омского городского совета, и затем предстоит непосредственно голосование.
Сергей Тодоров, управляющий омским отделением Пенсионного фонда Омской области, председатель комиссии по выборам мэра:
— Первый этап — до 4 апреля участники выборов мэра Омска должны будут представить документы. Регистрация претендентов пройдет 6 апреля в 9:00. При этом присутствие кандидатов не обязательно. Второй этап — собеседование, состоится 14 апреля с 9 до 14 часов. Присутствие кандидатов на собеседовании обязательно.
При этом дата выборов мэра Омска до сих не прописана в процедурных документах. Однако ранее