Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Киев назвал условия участия в «Евровидении» российской певицы
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Китаянка родила младенца-гиганта
В России введут новые нормы труда для женщин
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
16Неслабый пол
15:13 (мск), источник: РИА Крым

Бальбек: Россия защитила мусульман Крыма от религиозных экстремистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Российская Федерация защитила мусульман Крыма от угроз религиозных экстремистов.

Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, во время пребывания Крыма в составе независимой Украины из 400 мечетей только пять имели правоустанавливающие документы.

«Это давало возможность экстремистским религиозным организациям участвовать в борьбе за культовые сооружения. И традиционный ислам не имел возможности защищаться, и площадку для ведения миссионерской деятельности имели деструктивные секты. Что дала Россия? Было заявлено четко: все мечети должны быть в каноническом и юридическом подчинении единого религиозного центра мусульман Крыма. Разве Россия не объединила мусульман между собой на полуострове? Разве не защитила благодаря федеральному законодательству от влияния экстремистских религиозных течений?» — риторически заметил депутат.

Бальбек также подчеркнул, что крымские татары «только приобрели» от воссоединения полуострова с Россией, о чем свидетельствует отсутствие с их стороны протестных настроений, «которые бы переливались в публичную плоскость».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Песков усомнился в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь