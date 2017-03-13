Бальбек: Россия защитила мусульман Крыма от религиозных экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Российская Федерация защитила мусульман Крыма от угроз религиозных экстремистов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Российская Федерация защитила мусульман Крыма от угроз религиозных экстремистов.
Об этом на
По его словам, во время пребывания Крыма в составе независимой Украины из 400 мечетей только пять имели правоустанавливающие документы.
«Это давало возможность экстремистским религиозным организациям участвовать в борьбе за культовые сооружения. И традиционный ислам не имел возможности защищаться, и площадку для ведения миссионерской деятельности имели деструктивные секты. Что дала Россия? Было заявлено четко: все мечети должны быть в каноническом и юридическом подчинении единого религиозного центра мусульман Крыма. Разве Россия не объединила мусульман между собой на полуострове? Разве не защитила благодаря федеральному законодательству от влияния экстремистских религиозных течений?» — риторически заметил депутат.
Бальбек также подчеркнул, что крымские татары «только приобрели» от воссоединения полуострова с Россией, о чем свидетельствует отсутствие с их стороны протестных настроений, «которые бы переливались в публичную плоскость».