Бальбек: Россия защитила мусульман Крыма от религиозных экстремистов

Об этом на пресс-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, во время пребывания Крыма в составе независимой Украины из 400 мечетей только пять имели правоустанавливающие документы.

«Это давало возможность экстремистским религиозным организациям участвовать в борьбе за культовые сооружения. И традиционный ислам не имел возможности защищаться, и площадку для ведения миссионерской деятельности имели деструктивные секты. Что дала Россия? Было заявлено четко: все мечети должны быть в каноническом и юридическом подчинении единого религиозного центра мусульман Крыма. Разве Россия не объединила мусульман между собой на полуострове? Разве не защитила благодаря федеральному законодательству от влияния экстремистских религиозных течений?» — риторически заметил депутат.

Бальбек также подчеркнул, что крымские татары «только приобрели» от воссоединения полуострова с Россией, о чем свидетельствует отсутствие с их стороны протестных настроений, «которые бы переливались в публичную плоскость».