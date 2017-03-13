Вячеслав Володин создает еще один совет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании при спикере нижней палаты совета по развитию городских территорий и общественных пространств. К участию в его работе планируют пригласить представителей региональных заксобраний. Совет, в частности, займется вопросами по сносу в Москве хрущевок. Активисты полагают, что к работе в совете было бы полезнее пригласить общественников и специалистов, а не чиновников.

Господин Володин подчеркнул, что совет будет активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве. Напомним, 10 марта столичный парламент внес на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий снос пятиэтажек. Для того чтобы заинтересовать в проекте инвесторов, авторы инициативы просят власти упростить выделение земельных участков, что вызвало нарекания общественников.

Совет по развитию городских территорий и общественных пространств станет вторым консультативным органом при спикере Госдумы после уже учрежденного Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. «Работа второго совета будет посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств», — сообщил Вячеслав Володин. Он рассчитывает, что в совет войдут представители региональных парламентов, учитывая, что «эти вопросы очень актуальны и для регионов».

Проект с хрущевками предлагает фактически полностью отменить действие градостроительного законодательства, правила землепользования, регулирования природных зон, генплан становится просто бессмысленной бумажкой. Володин сейчас просто создает структуры, которые выскажут одобрение. Туда позовут какие-нибудь фейковые партии, которые скажут: как прекрасно, что нас всех переселят.

Координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров полагает, что для решения подобных вопросов логично привлекать к работе не чиновников, а экспертов и активистов. «Программа с теми же хрущевками достаточно новая, и там есть множество мнений. Каким-то образом узнавать мнение надо, одними заксобраниями тут не обойтись. Хорошо бы взять представителей инициативных групп, например», — предложил он. Господин Егоров отметил, что проблема городских пространств существенно шире вопроса со сносом пятиэтажных домов.

На это же обстоятельство указала координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

«Хрущевки — проблема сугубо московская, проблема всей остальной страны — это бараки с удобствами на улице, которые есть даже в больших городах. Их расселение не под силу муниципальным бюджетам», — сказала «Ъ» госпожа Вальгер. По ее словам, проблемы регионов связаны в первую очередь с тем, что работать приходится с «бюджетом поддержания в отсутствие бюджета для развития». Так, в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул и Чита, нет средств на создание, например, новых генпланов. В городах образуются пробки из-за того, что «на советский генплан наложился рост машинопотока». Для решения этого вопроса предусмотрено строительство развязок и мостов, которое не по карману ни одному из этих городов. Совет мог бы заняться разработкой типовых решений этой проблемы для крупных городов, считает госпожа Вальгер.

Екатерина Гробман