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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Вячеслав Володин создает еще один совет

Он займется городскими территориями и вопросами сноса хрущевок.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о создании при спикере нижней палаты совета по развитию городских территорий и общественных пространств. К участию в его работе планируют пригласить представителей региональных заксобраний. Совет, в частности, займется вопросами по сносу в Москве хрущевок. Активисты полагают, что к работе в совете было бы полезнее пригласить общественников и специалистов, а не чиновников.

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Совет по развитию городских территорий и общественных пространств станет вторым консультативным органом при спикере Госдумы после уже учрежденного Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. «Работа второго совета будет посвящена теме развития городских территорий, общественных пространств», — сообщил Вячеслав Володин. Он рассчитывает, что в совет войдут представители региональных парламентов, учитывая, что «эти вопросы очень актуальны и для регионов».

Господин Володин подчеркнул, что совет будет активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве. Напомним, 10 марта столичный парламент внес на рассмотрение Госдумы законопроект, регулирующий снос пятиэтажек. Для того чтобы заинтересовать в проекте инвесторов, авторы инициативы просят власти упростить выделение земельных участков, что вызвало нарекания общественников.

Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин полагает, что совет создается для прикрытия «непопулярных популистских решений».

Проект с хрущевками предлагает фактически полностью отменить действие градостроительного законодательства, правила землепользования, регулирования природных зон, генплан становится просто бессмысленной бумажкой. Володин сейчас просто создает структуры, которые выскажут одобрение. Туда позовут какие-нибудь фейковые партии, которые скажут: как прекрасно, что нас всех переселят.
Сергей Митрохин

Координатор общественного движения «Архнадзор» Юрий Егоров полагает, что для решения подобных вопросов логично привлекать к работе не чиновников, а экспертов и активистов. «Программа с теми же хрущевками достаточно новая, и там есть множество мнений. Каким-то образом узнавать мнение надо, одними заксобраниями тут не обойтись. Хорошо бы взять представителей инициативных групп, например», — предложил он. Господин Егоров отметил, что проблема городских пространств существенно шире вопроса со сносом пятиэтажных домов.

На это же обстоятельство указала координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Олеся Вальгер.

«Хрущевки — проблема сугубо московская, проблема всей остальной страны — это бараки с удобствами на улице, которые есть даже в больших городах. Их расселение не под силу муниципальным бюджетам», — сказала «Ъ» госпожа Вальгер. По ее словам, проблемы регионов связаны в первую очередь с тем, что работать приходится с «бюджетом поддержания в отсутствие бюджета для развития». Так, в таких городах, как Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Барнаул и Чита, нет средств на создание, например, новых генпланов. В городах образуются пробки из-за того, что «на советский генплан наложился рост машинопотока». Для решения этого вопроса предусмотрено строительство развязок и мостов, которое не по карману ни одному из этих городов. Совет мог бы заняться разработкой типовых решений этой проблемы для крупных городов, считает госпожа Вальгер.

Екатерина Гробман

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