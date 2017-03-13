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15:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Кабмин Британии: мы не назначали ответственного по борьбе с Россией

В пресс-службе кабинета министров Великобритании опровергли ранее появившееся сообщение о том, что в правительстве появился ответственный «за борьбу с подрывной деятельностью», в обязанности которого будет в первую очередь входить противостояние российской угрозе.

Источник: AP 2017

«Это сообщение не просто ошибочно, оно полностью не соответствует действительности», — заявили Русской службе Би-би-си в пресс-службе британского правительства.

В понедельник 13 марта газета Times сообщила, что премьер-министр Тереза Мэй назначила члена британского кабинета Бена Гаммера ответственным за борьбу с «подрывной деятельностью».

В статье говорилось, что одной из важнейших задач Гаммера будет защита Британии от попыток Москвы дестабилизировать западные демократии путем хакерских взломов и дезинформации через свои СМИ — в частности, новостное агентство «Спутник» и телеканал RT.

В пресс-службе британского кабинета корреспонденту Би-би-си пояснили, что Бен Гаммер с 2016 года является членом правительства. В зону его ответственности в числе прочего входят проблемы кибербезопасности.

«Бен Гаммер занимается этим вопросом с 2016 года и продолжает заниматься им в обычном режиме. Никаких новых назначений или изменений в последнее время не было и не ожидается», — отметили в Уайтхолле.

Курсы по борьбе с киберугрозой

Непосредственной борьбой с киберугрозой в Британии занимается Национальный центр кибербезопаности. Формально он подчиняется правительству, но обладает широкой автономией в деле принятия решений.

Недавно центр пригласил членов различных политических партий на технологические семинары. Слушателям предлагают лекции о киберугрозах и практических шагах по их предупреждению и борьбе с их последствиями.

Специалисты отмечают, что особую важность такие рекомендации могут приобретать накануне выборов.

Ближайшие парламентские выборы в Великобритании ожидаются в 2020 году; при этом ежегодно в стране проходят местные выборы.

Британский Центр правительственной связи (GCHQ) заявлял, что российские хакеры пытались атаковать сайты правительства и телекомпаний Соединенного Королевства.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал в воскресенье, что у Лондона нет доказательств того, что Москва на самом деле причастна к попыткам подорвать демократические процессы в Британии.

«Но есть много свидетельств того, что русские способны на это», — сказал Джонсон в интервью телеканалу ITV.

В качестве примеров глава Форин-офиса привел атаку на французский телеканал TV5Monde, взлом почтовых серверов национального комитета Демократической партии США, а также попытку государственного переворота в Черногории.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве в электоральный процесс на Западе и причастности к кибератакам на западные институты.

Кто такой Бен Гаммер?

Бен Гаммер родился в 1978 году в семье известного британского политика-консерватора Джона Гаммера. Джон Гаммеа был членом кабинета министров с 1989-го по 1997 годы, сейчас является членом палаты лордов парламента Великобритании.

Бен Гаммер с отличием закончил Кембриджский университет по специальности «история». После окончания университета Гаммер занялся бизнесом, возглавив небольшую компанию, продающую холодильное оборудование. Затем он работал у своего отца в компании, предоставляющей консультации по экологическим вопросам.

Параллельно Бен Гаммер пытался развивать академическую карьеру, написал книгу по истории.

Но в итоге он решил заняться политикой и избирался в парламент от Консервативной партии в 2010-м и 2015 годах. С 2013-го по 2015 годы он был парламентским секретарем министра образования. А с 2015-го по 2016 годы работал парламентским заместителем министра в министерстве здравоохранения.

Ольга Ившина
Русская служба Би-би-си

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