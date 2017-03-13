Экономический совет при Президенте РМ займется разработкой нового Земельного кодекса

По словам главы государства, участники встречи обсудили различные темы и проблемы, с которыми сталкиваются аграрии, в особенности те, что касаются земельных отношений и положений действующего законодательства.

Все согласились с тем, что действующий Земельный кодекс, принятый еще в 1991 году, и все его поправки, внесенные на протяжении более чем 25 лет, больше не соответствуют реальности и стали серьезным препятствием на пути развития земельных отношений и эффективной оценки и использования сельскохозяйственных участков, которые являются главным богатством нашей страны. Во время беседы было принято решение создать рабочую группу в рамках Экономического совета при Президенте РМ, которая разработает новый Земельный кодекс, отвечающий нынешним социально-экономическим вызовам, — отметил Игорь Додон.

Президент РМ также отметил, что после того, как проект нового Земельного кодекса будет разработан, документ будет представлен дляпубличных обсуждений с участием гражданского общества, а также представителей всех ассоциаций сельхозпроизводителей РМ.