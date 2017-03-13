Экономический совет при Президенте РМ займется разработкой нового Земельного кодекса
Об этом заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон после рабочей встречи с представителями сельхозпроизводителей РМ, сообщает Actualitati.md.
Об этом заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон после рабочей встречи с представителями сельхозпроизводителей РМ, сообщает Actualitati.md.
По словам главы государства, участники встречи обсудили различные темы и проблемы, с которыми сталкиваются аграрии, в особенности те, что касаются земельных отношений и положений действующего законодательства.
Все согласились с тем, что действующий Земельный кодекс, принятый еще в 1991 году, и все его поправки, внесенные на протяжении более чем 25 лет, больше не соответствуют реальности и стали серьезным препятствием на пути развития земельных отношений и эффективной оценки и использования сельскохозяйственных участков, которые являются главным богатством нашей страны. Во время беседы было принято решение создать рабочую группу в рамках Экономического совета при Президенте РМ, которая разработает новый Земельный кодекс, отвечающий нынешним
Президент РМ также отметил, что после того, как проект нового Земельного кодекса будет разработан, документ будет представлен дляпубличных обсуждений с участием гражданского общества, а также представителей всех ассоциаций сельхозпроизводителей РМ.