Музей Валентина Распутина откроется 15 марта в Иркутске
Открытие музея писателя Валентина Распутина состоится в Иркутске в среду, 15 марта, в день рождения писателя, сообщает
Открытие музея писателя Валентина Распутина состоится в Иркутске в среду, 15 марта, в день рождения писателя, сообщает
«Музей размещен в здании — памятнике регионального значения “Дом с воротами” в центре Иркутска. Там сформирована выставка “Откуда
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что планируется учредить премию в честь Распутина.
«Мы хотели сделать региональную премию, но мы все понимаем, какой это великий писатель, и я обратился к президенту, чтобы премия была общероссийская», — подчеркнул глава региона.
15 марта в регионе состоится около 40 мероприятий в память о писателе. На этот день намечено открытие мемориальной доски на доме, где работал писатель, на улице 5-й Армии в Иркутске.
Кроме того, по всей России в школах 15 марта пройдет урок, посвященный творчеству Валентина Распутина.
Валентин Распутин (1937 — 2015) — прозаик, публицист и общественный деятель, автор произведений «Прощание с Матерой», «Живи и помни» и др. Один из самых ярких представителей «деревенской прозы». Распутин похоронен на территории Знаменского собора в Иркутске.