Музей Валентина Распутина откроется 15 марта в Иркутске

«Музей размещен в здании — памятнике регионального значения “Дом с воротами” в центре Иркутска. Там сформирована выставка “Откуда есть-пошли мои книги”, которая рассказывает о семье писателя, его родных местах, реке Ангаре, которые питали творчество Валентина Распутина всю его жизнь», — говорится в сообщении.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что планируется учредить премию в честь Распутина.

«Мы хотели сделать региональную премию, но мы все понимаем, какой это великий писатель, и я обратился к президенту, чтобы премия была общероссийская», — подчеркнул глава региона.

15 марта в регионе состоится около 40 мероприятий в память о писателе. На этот день намечено открытие мемориальной доски на доме, где работал писатель, на улице 5-й Армии в Иркутске.

Кроме того, по всей России в школах 15 марта пройдет урок, посвященный творчеству Валентина Распутина.

Валентин Распутин (1937 — 2015) — прозаик, публицист и общественный деятель, автор произведений «Прощание с Матерой», «Живи и помни» и др. Один из самых ярких представителей «деревенской прозы». Распутин похоронен на территории Знаменского собора в Иркутске.