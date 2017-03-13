Аксенов о событиях «Крымской весны»: к возвращению домой нас привел единый порыв

В прямом эфире он поблагодарил жителей полуострова за единый порыв и силу воли, проявленную в 2014 году.

«Всем крымчанам, всем, кто работал в разных сферах, медиаресурсу, спасибо. Это командная победа, и мне на тот момент просто выпала честь этот процесс возглавить, — сказал Аксенов. — Вспоминается только доброе отношение и желание крымчан, единый эмоциональный порыв, который привел нас к победе и к возвращению на историческую Родину. Главное ощущение этого всего — внутреннее ощущение, которое мы испытывали в тот период, ощущения подъема и эйфории».

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.