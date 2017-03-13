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15:56 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов о событиях «Крымской весны»: к возвращению домой нас привел единый порыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Возвращение Крыма в состав России — это командная работа и победа всех крымчан, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» глава Республики Крым Сергей Аксенов, вспоминая о событиях «Крымской весны».

Источник: РИА "Новости"

В прямом эфире он поблагодарил жителей полуострова за единый порыв и силу воли, проявленную в 2014 году.

«Всем крымчанам, всем, кто работал в разных сферах, медиаресурсу, спасибо. Это командная победа, и мне на тот момент просто выпала честь этот процесс возглавить, — сказал Аксенов. — Вспоминается только доброе отношение и желание крымчан, единый эмоциональный порыв, который привел нас к победе и к возвращению на историческую Родину. Главное ощущение этого всего — внутреннее ощущение, которое мы испытывали в тот период, ощущения подъема и эйфории».

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

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