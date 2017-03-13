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15:56 (мск), источник: Крым Press

В исполнительной власти Севастополя кадровые назначения

На аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Сегодня врио губернатора Дмитрий Овсянников сообщил о новых назначениях в исполнительной власти Севастополя.

Источник: Reuters

Как я и обещал ранее, те специалисты, которые прошли конкурс на включение в управленческий кадровый резерв, начинают получать назначения на должности. Отмечу, что работа по привлечению новых специалистов продолжается, я буду рад видеть севастопольцев на руководящих постах, — сказал Д. Овсянников. В частности, директором Департамента аппарата Губернатора-Председателя Правительства Севастополя назначен севастополец Юрий Чайкин, успешно прошедший кадровый конкурс.

С сегодняшнего дня назначен также новый директор Департамента общественной безопасности. Им стал Владимир Татарчук. Ранее он возглавлял Управление Прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе, работал заместителем полномочного представителя Президента РФ в ПФО, руководителем Управления Министерства юстиции по ПФО, директором Департамента внутреннего контроля и аудита концерна «Росэнергоатом».

С 13 марта приступит к работе в должности заместителя руководителя Главного управления природных ресурсов и экологии Виталий Леготкин, который будет курировать вопросы лесного хозяйства.

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