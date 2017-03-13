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15:43 (мск), источник: Ежедневник.by

За участие в «маршах нетунеядцев» журналисты и активисты приговорены к арестам и штрафам

Суды над участниками несанкционированных акций протестов против так называемого «тунеядского» декрета проходят в понедельник в Орше, Бобруйске и Бресте, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

Источник: Ежедневник.by

Так, Оршанский суд приговорил журналиста из Витебска Виктора Андреева за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) к 13 суткам ареста, активиста акции Игоря Михасева — к штрафу в 30 базовых величин (1 БВ = 23 рубля), пишет Интерфакс-Запад.

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Суд в Бресте приговорил участников несанкционированной акции Андрея Денюшкина, Руслана Халикова, Дмитрия Левчука к аресту на 5 суток каждого по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), Даниила Полянского — к штрафу в 10 базовых величин (за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ст. 23.34 КоАП), Константина Копатя — к 15 суткам ареста.

Суды в Бобруйске должны начаться во второй половине дня.

Как сообщалось, в выходные за участие в акциях «нетунеядцев» в Орше, Бобруйске и Бресте были задержаны 18 журналистов и блогеров, часть из них были отпущены.

Декретом «О предупреждении социального иждивенчества» установлена обязанность граждан Беларуси, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней (полгода — ИФ), по уплате сбора в размере 20 базовых величин.

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (1 базовая величина составляет 23 рубля, или 12 долларов в эквиваленте) или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Срок уплаты налога истек 20 февраля 2017 года. По состоянию на 21 февраля его оплатили порядка 54 тыс. граждан.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши «нетунеядцев».

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