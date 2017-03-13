Россия раздаст паспорта родившимся в СССР

Источник: Publika.md

Согласно информации издания, комитет Госдумы по делам национальностей одобрил законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Документ предполагает внесение поправок в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». В пояснительной записке к нему отмечается, что он разработан в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Законодатели предложили отнести под категорию «носителей русского языка» граждан, родившихся на территории бывшей Российской империи или СССР, а также тех, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России», пишет obovsyom.ru.

Более того, предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.