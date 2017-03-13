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15:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Куйвашев повысил выходные пособия ветеранам госслужбы

В полтора-два раза.

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, увеличивающий размер единовременной выплаты ветеранам госслужбы, передает «Уралинформбюро».

Согласно предыдущей версии документа, лица, замещавшие должности государственной гражданской службы, при выходе на пенсию по выслуге лет получали не более двух должностных окладов, если отработали от 10 до 15 лет, от двух до четырех окладов при стаже от 15 до 20 лет и от четырех до шести окладов, если работали более 20 лет.

Теперь предельный возраст стажа один — 20 лет и исключена вариативность в размере поощрения. Отработал меньше — получил четыре должностных оклада, больше — шесть окладов.

Следует отметить, что по итогам 2016 года средняя зарплата свердловского чиновника составила 46 284 рубля.

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