В сегодняшнем Крыму уже ничего не напоминает об Украине — Аксенов

«В правовое поле Российской Федерации мы практически полностью интегрировались. Все граждане РК получили российские паспорта, автомобильные номера практически все российские, гривну уже никто не вспоминает. Я думаю, если людей сейчас спросить, не все вспомнят, какой на тот момент был курс. Это хорошая тенденция. Сегодня в Крыму уже ничего не напоминает об Украине», — отметил Аксенов.

При этом говоря о политическом кризисе на Украине, глава Крыма выразил уверенность, что с нынешним руководством у этой страны нет перспектив развития.

«Я только сочувствую гражданам Украины, могу сказать слова сожаления и соболезнования, что у них такие руководители. При них Украине перспектив развития ждать не стоит», — убежден Аксенов.