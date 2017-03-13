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16:12 (мск), источник: УНИАН

В центре Киева активисты корпуса «Азов» замуровывают отделение «Сбербанка России»

В Киеве на улице Владимирской активисты гражданского корпуса «Азов» замуровывают отделение «Сбербанка России». Они принесли с собой бетонные блоки, передает корреспондент УНИАН.

Источник: УНИАН

В настоящее время активисты замуровывают ими вход в помещение финучреждения. Они перекрыли подступы к банку. В свою очередь, его работники опустили на окнах роллеты.

Участники акции скандируют: «Слава нації — смерть ворогам!», «Украина — понад усе!» «Слава Україні — героям слава!».

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе «Сбербанк России», ключевым собственником которого является центральный банк Российской Федерации, заявил о строгом соблюдении в своей работе международного законодательства и законодательства Украины.

Справка УНИАН. В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявили, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.

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