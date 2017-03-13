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16:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Решетников поручил придумать проект развития Кудымкара

ПЕРМЬ, 13 марта, РИА ФедералПресс. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников поручил разработать программу комплексного развития и благоустройства Кудымкара, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В июле следующего года город отметит юбилей — 80 лет. В рамках подготовки к праздничным мероприятиям, Решетников поручил первому заместителю председателя правительства Роману Кокшарову разработать программу комплексного благоустройства и развития территории.

Кроме того, на аппаратном совещании врио губернатора дал указание главам министерств, в чьём ведении находятся объекты социальной инфраструктуры, раз в две недели проводить проверки безопасности доступа населения к этим объектам.

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