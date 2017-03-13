Глава Крыма назвал главные достижения полуострова за три года

«Главный результат — мы сохранили мир, уважение друг к другу, межнациональное согласие, спокойствие на территории Крыма и Севастополя. На мой взгляд, это главные вопросы. Острыми были, конечно, вопросы с энергетикой и водообеспечением, слава Богу, сегодня и тот и другой вопрос, пусть не в самом полном объеме, но решен. Для бытовых нужд и вода, и электроэнергия поставляются в полном объеме», — сказал Аксенов.

При этом он отметил, что до сих пор в периоды пиковых нагрузок наблюдается дефицит электроэнергии на уровне до 200 мВт, однако с вводом двух ТЭС вопрос дефицита снимется полностью и появится дополнительная мощность для развития территории и промышленного производства, подчеркнул он.