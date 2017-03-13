Глава Крыма назвал главные достижения полуострова за три года

«Главный результат — мы сохранили мир, уважение друг к другу, межнациональное согласие, спокойствие на территории Крыма и Севастополя. На мой взгляд, это главные вопросы. Острыми были, конечно, вопросы с энергетикой и водообеспечением, слава Богу, сегодня и тот и другой вопрос, пусть не в самом полном объеме, но решен. Для бытовых нужд и вода, и электроэнергия поставляются в полном объеме», — сказал Аксенов.
При этом он отметил, что до сих пор в периоды пиковых нагрузок наблюдается дефицит электроэнергии на уровне до 200 мВт, однако с вводом двух ТЭС вопрос дефицита снимется полностью и появится дополнительная мощность для развития территории и промышленного производства, подчеркнул он.
Кроме того, глава Крыма подчеркнул, что на полуострове, вопреки заверениям украинских политиков, царит межнациональное согласие и добрососедство.
«Наши соседи на Украине паразитируют на национальном вопросе, языковом. Когда в Крыму возник вопрос о принятии государственных языков, то никакой дискуссии не было, все согласились на три государственных языка. Никаких проблем в этой части нет. Это показывает наше уважение к этническим украинцам, этническим крымчанам крымско-татарской национальности и других национальностей. Это наше отличие», — подчеркнул он.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, который власти полуострова провели 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.