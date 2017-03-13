Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Пьяная вечеринка: интернет обсуждает кадры нового изнасилования
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
16:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Шотландия начинает подготовку к новому референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против «брексита» и хотят остаться в Евросоюзе.

Источник: Reuters

По закону, перед тем как подавать запрос о референдуме в правительство Великобритании, Стерджен должна получить разрешение шотландского парламента.

По словам Николы Стерджен, она хотела бы провести голосование между осенью 2018 года и весной 2019-го.

Читайте также
Правительство Британии опубликовало план «брексита»

В Шотландии не согласны с результатами референдума о членстве Великобритании в ЕС. Большинство шотландцев — 62% — в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства Великобритании в союзе.

В начале сентября Стерджен сообщила, что шотландское правительство начало подготовку законодательной базы для проведения нового референдума о независимости.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости от Великобритании.

Сторонники независимости тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

«Пока не поздно»

Шотландии, по словам Николы Стерджен, нужно защитить свои интересы на фоне «брексита».

«Дело не только в наших отношениях с Европой. На кону то, какой страной мы станем», — заявила глава шотландского правительства на специально организованной пресс-конференции в ее резиденции в Эдинбурге.

«Важно, чтобы Шотландия воспользовалась правом выбирать свое будущее в момент, когда расклад будет более ясным, чем сейчас. Но это нужно сделать до того, как будет уже слишком поздно выбрать наш собственный путь», — заявила Стерджен.

Детали процедуры проведения референдума должен решить парламент Шотландии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Иван Петров
Точно клоуны какие-то.
Так и будут заходить, выходить, голосовать, митинговать, много болтать, а на выхлопе один пустозвон.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий
Вновь народ проголосует за независимость и снова ему не дадут это сделать..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Показательное голосование: парламент Шотландии — против Brexit
8 февраля© Ньюстюб
Экономист Алексей Ведев: о кризисе, курсе рубля и ошибках властей
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Топилин выступил против отказа от маткапитала
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь