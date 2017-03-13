Управление ЖКХ администрации Воронежа возглавил Сергей Петрин

Первый заместитель руководителя управы Центрального района Сергей Петрин возглавил управление ЖКХ мэрии Воронежа. Нового главу ведомства мэр Александр Гусев представил на оперативном совещании в понедельник, 13 марта.

Сергей Петрин приступил к исполнению обязанностей 13 марта. Александр Гусев охарактеризовал нового руководителя управления как человека, «хорошо знакомого со структурой городского хозяйства».

Бывший глава управления Игорь Черенков покинул должность и приступил к работе в качестве замглавы управления 1 марта. Управление возглавила заместитель Черенкова Алла Макеева. После назначения Сергея Петрина Игорь Черенков и Алла Макеева продолжат работать в статусе заместителей руководителя управления.

О смене руководства управления губернатор Алексей Гордеев и мэр Александр Гусев договорились на оперативном совещании в облправительстве 27 февраля. Поводом для кадровых перестановок стала плохая очистка крыш от наледи. При падении с крыш сосулек и глыб льда пострадали горожане.

20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская, в тот же день глыба льда рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская, пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Тогда же глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и задела 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Одна из женщин получила травму головы.

В результате происшествий фигурантом уголовного дела стал директор УК Советского района Радион Каюков, попал под следствие директор управляющей компании Ленинского района Андрей Петренко.