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17:18 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде начинается подготовка к празднованию Дня Победы

Первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию состоится на следующей неделе.

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов поручил созвать первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Руководителям управления по труду и работе с населением, а также департаментов культуры, образования, спорта и молодежной политики поручено заранее продумать адресные поздравления.

«Сейчас готовится постановление администрации города о создании оргкомитета по подготовке праздничных мероприятий, — отметил Сергей Миронов. — Считаю, что на следующей неделе необходимо собрать первое заседание комитета».

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