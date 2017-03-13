ЕС продлил санкции за угрозу территориальной целостности Украины
Евросоюз продлил санкции до 15 сентября 2017 года.
Евросоюз продлил санкции до 15 сентября 2017 года.
«13 марта 2017 года Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года», — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.