ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября.

Черный список был пересмотрен — из него исключили двух человек в связи с их смертью. Речь идет об одном из лидеров ополчения Донбасса Арсении Павлове (позывной Моторола), а также о Геннадии Цыпкалове, который какое-то время занимал пост премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики.