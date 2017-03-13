ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил действие санкций, введенных в отношении граждан России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил действие санкций, введенных в отношении граждан России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября.
Черный список был пересмотрен — из него исключили двух человек в связи с их смертью. Речь идет об одном из лидеров ополчения Донбасса Арсении Павлове (позывной Моторола), а также о Геннадии Цыпкалове, который
Уж не ЕС ли?