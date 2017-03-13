Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Китаянка родила младенца-гиганта
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Пьяная вечеринка: интернет обсуждает кадры нового изнасилования
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Фестиваль весны в Индии
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

ЕС продлил санкции против граждан России и Украины

Евросоюз в понедельник, 13 марта, продлил действие санкций, введенных в отношении граждан России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Источник: AP 2017

Ограничительные меры, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, пролонгированы на шесть месяцев — до 15 сентября.

Отмечается, что соответствующее решение принято из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Черный список был пересмотрен — из него исключили двух человек в связи с их смертью. Речь идет об одном из лидеров ополчения Донбасса Арсении Павлове (позывной Моторола), а также о Геннадии Цыпкалове, который какое-то время занимал пост премьер-министра самопровозглашенной Луганской народной республики.

Комментарии
2
Иван Петров
Откуда такая забота об украине и кто угрожает суверенитуту ?
Уж не ЕС ли?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юрий
Ну наконец-то определились...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Шурыгина назвала свое изнасилование «счастливым случаем»
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
Топилин выступил против отказа от маткапитала
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь