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16:43 (мск), источник: РИА Крым

Глава Республики рассказал о темпах и сроках строительства «Тавриды»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Федеральная трасса «Таврида» будет построена в срок, и в декабре следующего года будет открыто двухполосное движение по автодороге. Уверенность в этом выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Источник: РИА "Новости"

«Проектирование подходов завершается в марте, контракты на проектирование и строительство заключены, строительно-монтажные работы будут начаты в этом году в полном объеме. В частности, на подходах уже практически в апреле они начнутся. На мой взгляд, все работы будут выполнены в срок, подрядчик системный. Он нам готов, в том числе, оказывать методическую помощь по дорожному строительству, поскольку он имеет большой опыт на других направлениях. Специалистов будем подключать, чтобы они могли на этапе строительства этой дороге проходить и процесс обучения. Так что в декабре 2018 года в двухполосном варианте будет трасса», — рассказал Аксенов.

Он подчеркнул, что строительство автомобильной дороги и автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова находятся под личным контролем президента страны Владимира Путина, и в этом вопросе власти Крыма и России консолидируют усилия.

«Дорога будет 100%, это под личным контролем президента. Никаких рисков я не вижу, поскольку федеральные и республиканские власти работают на одном направлении», — подытожил Аксенов.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), 22 февраля глава Росавтодора Роман Старовойт и глава Республики Крым Сергей Аксенов дали старт строительству автомобильной дороги и автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова.

Автоподход, согласно проекту, соединит его с начальной точкой трассы «Таврида». Его протяженность — 8,6 километра; четырехполосная дорога пройдет через районы Керчи к проливу, что потребует переселения порядка 80 семей из санитарной зоны. В ходе строительства будет сооружено три пролета общей длиной более 420 метров, а автоподход будет оснащен всей необходимой инфраструктурой. Расчетная скорость движения транспорта — от 80 до 120 километров в час.

Генеральный подрядчик строительства автоподхода к мосту через Керченский пролив со стороны полуострова — петербургское АО «ВАД». Эта же фирма является генеральным подрядчиком строительства автомобильной трассы «Таврида», которая соединит автоподход с основными городами полуострова.

Новая четырехполосная автотрасса «Таврида» соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Первый этап ее строительства планируется завершить к концу 2018 года, второй — к концу 2020 года.

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