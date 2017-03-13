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17:56 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Проверить пассажирские автобусы в Краснодаре поручил мэр города Евгений Первышов

Краснодар, 13 марта, KrasnodarMedia. Глава кубанской столицы Евгений Первышов поручил организовать рейды по проверке пассажирских автобусов в Краснодаре.

Отчасти такие меры приняли из-за возгорания маршрутки, которое произошло 12 марта на одной из трасс города. Мэр распорядился, чтобы специалисты проверили техническое состояние транспорта и организацию работы перевозчиков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«В ближайшее время необходимо провести такие проверки. При этом особое внимание уделить техническому состоянию подвижного состава. На работу городских автобусов, прежде всего — коммерческих перевозчиков, поступает много замечаний от горожан. В частности, имеются факты, когда водители пассажирского транспорта демонстрируют “лихую езду”, останавливаются не на остановках, подбирают или высаживают пассажиров там, где им заблагорассудится, создавая помехи для движения, и, что особенно недопустимо, увеличивая риск ДТП, в которых могут пострадать находящиеся в салоне люди», — сказал Евгений Первышов.

В ходе аппаратного совещания глава Краснодара поставил ряд задач по организации проверок транспортных средств городских перевозчиков, а также рейдов с привлечением сотрудников управления МВД РФ по Краснодару. Основная задача — проверить работу общественного транспорта, обслуживающего муниципальные маршруты в части технического состояния транспортных средств, соблюдения водителями ПДД, устранить другие нарекания, на которые указывают жители краевого центра.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления МВД РФ по Краснодару Александр Папанов доложил, что соответствующая работа будет проведена. Также в рамках своей компетенции будет привлечен городской департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Напомним, что в Краснодаре 12 марта загорелась и взорвалась пассажирская маршрутка. По предварительным данным причиной возгорания микроавтобуса могли послужить неполадки с электропроводкой.

Безопасностью пассажирских автобусов в кубанской столице обеспокоились и сотрудники госавтоинспекции. с 13 по 22 марта сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд по оценке технического состояния пассажирских автобусов и транспортной дисциплины водителей. Повышенному контролю подвергнутся автобусы для перевозки детей. Кроме технического состояния транспорта инспекторы проверят насколько соответствуют нормам безопасности остановки и парковки для посадки и высадки несовершеннолетних. В случае выявлений нарушений, недобросовестных перевозчиков ждут штрафы.

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