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18:13 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов рассказал о спортивном преображении Крыма и прорыве в международных отношениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости (Крым). Развитию спорта в Крыму уделяется особое внимание и в ближайшее время на территории полуострова появятся не только новые площадки, но и плавательный бассейн, а также будет проведена реконструкция ряда спортивных объектов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Программа есть, и мы договорились, что в Крыму за три года будут построены плавательный бассейн, в рамках ФЦП реконструирован стадион “Авангард” в Ялте. Наш комплекс “Спартак” — комплекс подготовки сборных спортивных команд РФ, который передан в федеральную собственность, там будут проводить и всекрымские соревнования. То есть работа в этом направлении идет», — сказал Аксенов.

Он также подчеркнул, что развитию спорта в стране президент России Владимир Путин уделяет особое внимание. В частности, в ноябре в рамках форума ОНФ «Форум действий» президентом было принято решение о выделении Республике Крым дополнительно 500 млн рублей для установки спортивных площадок, особенно в сельских регионах полуострова.

«Все места под них Минспортом определены. Нужно создать все условия, чтобы забрать ребят с улиц. Определенный прорыв в спорте есть, все сборные команды Крыма одеты и обуты за государственный счет, оплачиваются поездки на соревнования, — отметил Аксенов. — Стараемся сделать все, чтобы спорт в Крыму процветал и двигался».

Кроме того, Аксенов отметил значимость успехов крымчан в профессиональном спорте. Он назвал прорывом в международных отношениях выделение Крымскому футбольному союзу одного миллиона евро Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на развитие крымского футбола.

«Это определенный прорыв в международных отношениях. Надеюсь, что это первая ласточка», — сказал Аксенов.

Ранее УЕФА выделил КФС 1 миллион евро на развитие футбола на полуострове. Выделенный Крыму транш будет направлен на реконструкцию футбольной инфраструктуры полуострова, говорил ранее президент КФС Юрий Ветоха.

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