Очередной руководитель строительного блока мэрии Воронежа нашелся в облправительстве
Ирина Григорьева работала в региональном управлении архитектуры и градостроительства.
Ирина Григорьева работала в региональном управлении архитектуры и градостроительства.
Ирина Григорьева возглавила отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства мэрии Воронежа. О назначении Григорьевой мэр Александр Гусев объявил на планерке в горадминистрации в понедельник, 13 марта. Григорьева работала заместителем начальника отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности регионального управления архитектуры и градостроительства.
Ирина Григорьева — человек в сфере архитектуры и градостроительства «не новый», отметил Гусев.
— Она погружена в объективные и субъективные проблемы работы отдела, неоднократно проводила у нас проверки, — пояснил мэр.
Григорьева приступит к работе в мэрии 14 марта. И.о. руководителя отдела Сергей Шведов станет ее заместителем.
Отдел останется в прямом подчинении мэра по крайней мере несколько месяцев, подчеркнул Александр Гусев. До конца января 2017 года отдел курировал первый
Предыдущий руководитель отдела Сергей Воронов последним из руководителей строительного блока мэрии ушел в отставку 15 февраля. Подозреваемый в получении взятки главный архитектор Воронежа Антон Шевелев уволился 26 января. Руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров ушел в отставку 30 января.
Контекст
Поводом для череды отставок стала критика строительного блока и лично Антона Шевелева со стороны губернатора Алексея Гордеева. Приведя в пример строительство кафе у железнодорожного вокзала, глава региона заявил об «архитектурном бандитизме в Воронеже». Разрешение на возведение кафе компании «Альф» выдал отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства мэрии.