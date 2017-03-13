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17:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очередной руководитель строительного блока мэрии Воронежа нашелся в облправительстве

Ирина Григорьева работала в региональном управлении архитектуры и градостроительства.

Источник: РИА "Воронеж"

Ирина Григорьева возглавила отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства мэрии Воронежа. О назначении Григорьевой мэр Александр Гусев объявил на планерке в горадминистрации в понедельник, 13 марта. Григорьева работала заместителем начальника отдела контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности регионального управления архитектуры и градостроительства.

Ирина Григорьева — человек в сфере архитектуры и градостроительства «не новый», отметил Гусев.

— Она погружена в объективные и субъективные проблемы работы отдела, неоднократно проводила у нас проверки, — пояснил мэр.

Григорьева приступит к работе в мэрии 14 марта. И.о. руководителя отдела Сергей Шведов станет ее заместителем.

Отдел останется в прямом подчинении мэра по крайней мере несколько месяцев, подчеркнул Александр Гусев. До конца января 2017 года отдел курировал первый вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин, однако после критики со стороны губернатора Гусев лишил Астанина полномочий.

Предыдущий руководитель отдела Сергей Воронов последним из руководителей строительного блока мэрии ушел в отставку 15 февраля. Подозреваемый в получении взятки главный архитектор Воронежа Антон Шевелев уволился 26 января. Руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров ушел в отставку 30 января.

Контекст

Поводом для череды отставок стала критика строительного блока и лично Антона Шевелева со стороны губернатора Алексея Гордеева. Приведя в пример строительство кафе у железнодорожного вокзала, глава региона заявил об «архитектурном бандитизме в Воронеже». Разрешение на возведение кафе компании «Альф» выдал отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства мэрии.

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