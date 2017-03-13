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18:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Начальник Самарской таможни пошел на повышение в Центральный аппарат

Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев пошел на повышение в Центральную энергетическую таможню.

С 15 марта 2017 года приказом Федеральной таможенной службы от 9 марта начальник Самарской таможни генерал-майор Вениамин Васильев в порядке перевода по службе назначен на должность начальника Центральной энергетической таможни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Службу в таможенных органах Вениамин Васильев начал в 1993 году в должности инспектора Марийской таможни, которую впоследствии возглавил. С 2007 года был назначен начальником Самарской таможни, где трудился по 2010 год. В этом же году возглавил Нижегородскую таможню, в которой проработал четыре года. Самарскую таможню он возглавил второй раз с 2014 года по 14 марта 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальником Управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области 56-летнего генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова, занимавшего пост врип главы регионального ведомства.

9 марта президент РФ освободил от занимаемой должности 52-летнего начальника Главного управления МВД РФ по Самарской области генерал-майора Сергея Солодовникова, который возглавил региональное ведомство 14 февраля 2015 года.

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