Начальник Самарской таможни пошел на повышение в Центральный аппарат

С 15 марта 2017 года приказом Федеральной таможенной службы от 9 марта начальник Самарской таможни генерал-майор Вениамин Васильев в порядке перевода по службе назначен на должность начальника Центральной энергетической таможни, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Службу в таможенных органах Вениамин Васильев начал в 1993 году в должности инспектора Марийской таможни, которую впоследствии возглавил. С 2007 года был назначен начальником Самарской таможни, где трудился по 2010 год. В этом же году возглавил Нижегородскую таможню, в которой проработал четыре года. Самарскую таможню он возглавил второй раз с 2014 года по 14 марта 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении начальником Управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области 56-летнего генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова, занимавшего пост врип главы регионального ведомства.