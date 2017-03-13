Начальник Самарской таможни пошел на повышение в Центральный аппарат
Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев пошел на повышение в Центральную энергетическую таможню.
Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев пошел на повышение в Центральную энергетическую таможню.
С 15 марта 2017 года приказом Федеральной таможенной службы от 9 марта начальник Самарской таможни
Службу в таможенных органах Вениамин Васильев начал в 1993 году в должности инспектора Марийской таможни, которую впоследствии возглавил. С 2007 года был назначен начальником Самарской таможни, где трудился по 2010 год. В этом же году возглавил Нижегородскую таможню, в которой проработал четыре года. Самарскую таможню он возглавил второй раз с 2014 года по 14 марта 2017 года.
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