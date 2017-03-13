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18:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Проект защиты озера Байкал вызвал серьезную озабоченность в Госдуме

До принятия паспорта проекта остался месяц, однако в документе содержатся значительные «перекосы» в пользу развития туризма и бизнес-направлений, отмечают в комитете Госдумы.

Подготовка паспорта приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал близится к завершению — через месяц документ должен быть представлен правительством РФ в своем завершенном виде. Тем не менее, документ имеет значительный перекос в сторону развития туризма и бизнес-направлений, что вызывает серьезную обеспокоенность депутатов и ставит вопрос о широком общественном обсуждении проекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 марта заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») перед круглым столом на тему «О ходе разработки приоритетного проекта в части Байкальской природной территории и озера Байкал».

«Осталось очень мало времени — всего один месяц — до того как паспорт данного приоритетного проекта должен быть представлен. Тем не менее количество мероприятий проработанных, тот формат работы, который есть — он, в общем-то, вызывает нашу озабоченность», — сказал глава профильного комитета Госдумы, отметив, что мероприятия, зафиксированные в паспорте проекта, не вполне отражают суть того соответствующего поручения президента.

По его мнению, мероприятия данного проекта по направлениям распределены не самым лучшим образом, что видно, если сравнить количество мероприятий и целевых показателей.

«Например, сохранение водной среды и биоразнообразия — три целевых показателя, девять мероприятий. Модернизация систем жизнеобеспечения и ликвидация накопленного ущерба — три целевых показателя и восемь мероприятий. Зато туризм — 9 целевых показателей и 11 мероприятий. Бизнес-среда и инфраструктура — 4 целевых показателя и 11 мероприятий», — перечислил депутат.

«На наш взгляд та программа, которая формируется, в большей степени имеет перекос в сторону развития туризма и бизнес-направлений, нежели защита, как это сказано в поручении президента, сохранение и предотвращение загрязнения Центральной экологической зоны Байкальской природной территории и озера Байкал», — заявил Николаев.

В качестве примера парламентарий привёл положение, которое разрешит добычу общераспространенных полезных ископаемых для строительства инфраструктуры на Байкальской природной территории, в том числе вопрос разработки механизма, предусматривающего возможность дополнительного вовлечения земель лесного фонда в хозяйственный оборот в рамках природной территории. «На наш взгляд, любые посягательства на земли лесного фонда, на земли особо охраняемых природных территорий, особенно если мы говорим о Байкале, недопустимы», — пояснил он.

Есть предложения, связанные с осуществлением деятельности по утилизации отходов 4 и 5 классов опасности непосредственно на Байкальской природной территории, продолжил Николаев. «Хотя с одной стороны это является очень серьёзной причиной, и сложности возникают для местных жителей, тем не менее мы считаем, что это обязанность региональных и муниципальных властей — обеспечить одновременно и утилизацию отходов вне Байкальской природной территории, и сохранение экологической ситуации», — прокомментировал он.

Глава комитета Госдумы отметил, что на текущем этапе проект предполагает около 20 инициатив, которые потребуют изменения законодательства.

Так, одной из серьёзнейших проблем развития прибайкальской территории и её охраны является отсутствие чётко обозначенных координат Байкальской территории, этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в результате чего жители сталкиваются с огромными проблемами, связанными с управлением своей собственностью и недвижимостью, возникает множество ограничительных моментов и вопросов, которые мешают охране озера Байкал. И тем не менее, документ нуждается в очень серьёзной доработке, констатировал депутат.

«Уже сейчас на этапе обсуждения и создания программы мы должны принимать участие в обсуждении этих законотворческих инициатив. Практика показывает, что отсутствие обсуждения таких серьёзных инициатив на этапе подготовки приводит к тому, что после внесения в Госдуму значительно сложнее идёт дискуссия», — подчеркнул он.

«У нас остался один месяц до того, чтобы правительству исполнить поручение президента, и очень важно, чтобы депутатский корпус также активно принимал участие от лица своих регионов, от лица Государственной думы в подготовке этих проектов», — заявил парламентарий.

В Госдуме проходит круглый стол, дающего старт обсуждению приоритетной программы. «Готовы на базе комитета, на площадке комитета продолжить это обсуждение с участием в том числе представителей регионов, общественных организаций — чтобы в течение этого месяца, когда будет готовиться окончательный паспорт проекта, чтобы он содержал все требования и вопросы, которые волнуют людей в регионах», — подытожил Николаев.

В конце 2016 года был опубликован перечень конкретных поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. В числе прочих в списке содержалось поручение до 1 июля 2017 года утвердить приоритетные проекты, направленные на сохранение и предотвращение загрязнения центральной экологической зоны Байкальской природной территории, озера Байкал, реки Волги, Телецкого озера.

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