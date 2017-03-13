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18:36 (мск), источник: Газета.Ру

Тимошенко объяснила смену имиджа и отказ от косы

Лидер «Батькивщины» и народный депутат Юлия Тимошенко рассказала в интервью ТНС, почему отказалась от своей фирменной прически.

Источник: Reuters
Я очень люблю свою эту традиционную прическу, и, честно говоря, она очень удобная. С косой можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах… И никогда в жизни ты не беспокоишься о своей прическе. Но сейчас я решила немного меняться как женщина. Думаю, что сейчас, я стала больше похожа на женщину, чем на бойца
Юлия Тимошенко
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Она уточнила, что плетение косы занимало у нее 7 минут по утрам.

Тимошенко также объяснила, почему перестала носить одежду от Louis Vuitton.

«Я даже не помню, как это случилось. Когда я работала в бизнесе, тогда это было модно. Но сейчас только украинское», — пояснила она.

Депутат также рассказала, что не сидит на диетах и дала совет всем, кто хочет похудеть.

«Есть один раз в день нельзя, но по 5−6 раз в день, за прием пищи не более 250 грамм, углеводы — только до обеда, а после обеда — переходить на белки. Вечером ешьте не позднее 18:00−19: 00», — пояснила она.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась в эфире украинского телеканала NewsOne в обновленном образе.

Комментарии
1
Иван Петров
Теперь ей ещё осталось вернуть волосам первоначальный цвет.
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