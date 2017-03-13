Тимошенко объяснила смену имиджа и отказ от косы

Я очень люблю свою эту традиционную прическу, и, честно говоря, она очень удобная. С косой можно спать в машинах, стоять под снегом на митингах… И никогда в жизни ты не беспокоишься о своей прическе. Но сейчас я решила немного меняться как женщина. Думаю, что сейчас, я стала больше похожа на женщину, чем на бойца

Она уточнила, что плетение косы занимало у нее 7 минут по утрам.

Тимошенко также объяснила, почему перестала носить одежду от Louis Vuitton.

«Я даже не помню, как это случилось. Когда я работала в бизнесе, тогда это было модно. Но сейчас только украинское», — пояснила она.

Депутат также рассказала, что не сидит на диетах и дала совет всем, кто хочет похудеть.

«Есть один раз в день нельзя, но по 5−6 раз в день, за прием пищи не более 250 грамм, углеводы — только до обеда, а после обеда — переходить на белки. Вечером ешьте не позднее 18:00−19: 00», — пояснила она.

Ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко появилась в эфире украинского телеканала NewsOne в обновленном образе.