Уголовное дело бывшего замминистра минимущества Соловьева передали в суд

Сегодня, 13 марта, Генпрокуратура РФ сообщила о передаче в суд уголовного дела бывшего заместителя министра имущественных отношений Аркадия Соловьева, которого недавно спешно уволили из облправительства. Ранее портал Om1.ru писал, что чиновнику за несколько дней до отставки предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Уголовное дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения земельного законодательства, проведенной прокуратурой Омска. Как и предполагалось, оно связано с резонансной перепродажей участка рядом с СТЦ «Мега» компанией «Автоград».

— По мнению следствия, в феврале 2013 года Соловьев подписал незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО «Автоград» земельного участка на территории Кировского округа г. Омска площадью более 250 тыс. кв. м стоимостью свыше 100 млн рублей. При этом установлено, что максимально возможный размер выделяемого ООО «Автоград» земельного участка не мог превышать 176 кв. м. — сообщили в Генпрокуратуре.

Причиненный городской казне ущерб оценили в 70 млн рублей. Первый суд уже прошел, по его решению Соловьева обязали вернуть спорный участок в муниципальную собственность.

Сам чиновник вину не признал. Примечательно, что в ведомстве связали его отставку с предъявлением обвинений, хотя по официальной версии Соловьев ушел по собственному желанию. Дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Омска.

Напомним, Соловьев покинул пост замминистра имущественных отношений 18 января. Однако уже 1 февраля его назначили замглавы Фонда развития малого и среднего предпринимательства, а с 1 марта он стал его временно исполняющим обязанности.