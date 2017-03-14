Нижегородский губернатор Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя. Об этом сообщил
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя. Об этом сообщил
Как пояснил Роман Скудняков, новая структура предполагает сокращение количества заместителей губернатора, в связи с чем изменяются и направления, закрепленные за заместителями главы региона.
В частности, упразднена должность заместителя, которую ранее занимал Евгений Люлин. Сам Люлин, теперь уже в статусе исполняющего обязанности
Министерство промышленности, торговли и предпринимательства остается в блоке Люлина, его возглавит Максим Черкасов, ранее занимавший должность первого заместителя министра. Валерий Шанцев уже подписал распоряжение о назначении Черкасова, он приступит к новым обязанностям с 14 марта 2017 года.
К Евгению Люлину также перейдут министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений, департамент внешних связей и комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, которые раньше курировали заместители губернатора Антон Аверин и Александр Байер.
Роман Скудняков сообщил также, что глава региона принял решение увеличить количество подразделений, курируемых лично. К министерству финансов и министерству экономики и конкурентной политики в прямое подчинение губернатора добавляются министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации, а также управление делами правительства. Ранее оба подразделения курировал заместитель губернатора Роман Антонов.
Коснутся изменения и социального блока: из министерства промышленности, торговли и предпринимательства в структуру министерства культуры переходят функции по развитию туризма.
«Указ губернатора уже подписан и вступил в силу», — сказал Роман Скудняков.
Как сообщалось ранее, Валерий Шанцев назначил Евгения Люлина исполняющим обязанности