Нижегородский губернатор Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя

Как пояснил Роман Скудняков, новая структура предполагает сокращение количества заместителей губернатора, в связи с чем изменяются и направления, закрепленные за заместителями главы региона.

В частности, упразднена должность заместителя, которую ранее занимал Евгений Люлин. Сам Люлин, теперь уже в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора, продолжит курировать министерство сельского хозяйства, департамент лесного хозяйства и комитет государственного ветеринарного надзора.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства остается в блоке Люлина, его возглавит Максим Черкасов, ранее занимавший должность первого заместителя министра. Валерий Шанцев уже подписал распоряжение о назначении Черкасова, он приступит к новым обязанностям с 14 марта 2017 года.

К Евгению Люлину также перейдут министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений, департамент внешних связей и комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, которые раньше курировали заместители губернатора Антон Аверин и Александр Байер.

Роман Скудняков сообщил также, что глава региона принял решение увеличить количество подразделений, курируемых лично. К министерству финансов и министерству экономики и конкурентной политики в прямое подчинение губернатора добавляются министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации, а также управление делами правительства. Ранее оба подразделения курировал заместитель губернатора Роман Антонов.

Коснутся изменения и социального блока: из министерства промышленности, торговли и предпринимательства в структуру министерства культуры переходят функции по развитию туризма.

«Указ губернатора уже подписан и вступил в силу», — сказал Роман Скудняков.