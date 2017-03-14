Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
10 спорных вопросов о кофе
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным мини-платьем
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
8Тайский День слона
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев сократил должность одного заместителя. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков 13 марта 2017 года.

Как пояснил Роман Скудняков, новая структура предполагает сокращение количества заместителей губернатора, в связи с чем изменяются и направления, закрепленные за заместителями главы региона.

В частности, упразднена должность заместителя, которую ранее занимал Евгений Люлин. Сам Люлин, теперь уже в статусе исполняющего обязанности вице-губернатора, продолжит курировать министерство сельского хозяйства, департамент лесного хозяйства и комитет государственного ветеринарного надзора.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства остается в блоке Люлина, его возглавит Максим Черкасов, ранее занимавший должность первого заместителя министра. Валерий Шанцев уже подписал распоряжение о назначении Черкасова, он приступит к новым обязанностям с 14 марта 2017 года.

К Евгению Люлину также перейдут министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений, департамент внешних связей и комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области, которые раньше курировали заместители губернатора Антон Аверин и Александр Байер.

Роман Скудняков сообщил также, что глава региона принял решение увеличить количество подразделений, курируемых лично. К министерству финансов и министерству экономики и конкурентной политики в прямое подчинение губернатора добавляются министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации, а также управление делами правительства. Ранее оба подразделения курировал заместитель губернатора Роман Антонов.

Коснутся изменения и социального блока: из министерства промышленности, торговли и предпринимательства в структуру министерства культуры переходят функции по развитию туризма.

«Указ губернатора уже подписан и вступил в силу», — сказал Роман Скудняков.

Как сообщалось ранее, Валерий Шанцев назначил Евгения Люлина исполняющим обязанности вице-губернатора Нижегородской области в конце февраля 2017 года. Количество заместителей главы региона, таким образом, сократилось с шести до пяти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь