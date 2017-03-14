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11:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Спасший шестерых детей при пожаре в Нижегородской области мужчина получил награду из рук губернатора Валерия Шанцева

Как сообщает пресс-служба главы региона, поздравляя работников жилищно-коммунального хозяйства с Днём работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ, губернатор Валерий Шанцев вручил 16 почетных дипломов и 17 благодарственных писем правительства Нижегородской области.

Кроме того, благодарность министерства строительства и ЖКХ РФ получил слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда Дивеевской районной эксплуатационной газовой службы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в Арзамасе Александр Настагунин, который спас шестерых детей из горящего дома в селе Большое Череватово Дивеевского района.

«Всегда приятно получать награды, хотя я и не считаю, что сделал что-то выдающееся. Я вечером пришел с работы, увидел огонь в соседнем доме. Зная, что взрослых дома может не быть, побежал смотреть, выбил окно и помог выбраться детям. Я привык и в работе, и в жизни помогать людям», — сказал Александр Настагунин.

Лучших сотрудников сферы ЖКХ отметили также ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, наградами областной организации профсоюза, а также грамотами администрации Нижнего Новгорода. Благодарственные письма вручил также председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев. Всего наград удостоились 88 сотрудников сферы ЖКХ. .

Как сообщалось ранее, школьница из Пильны Нижегородской области Анастасия Кузнецова за отвагу на пожаре получила награду от регионального управления МЧС.

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