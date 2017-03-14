Спасший шестерых детей при пожаре в Нижегородской области мужчина получил награду из рук губернатора Валерия Шанцева
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Кроме того, благодарность министерства строительства и ЖКХ РФ получил слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда Дивеевской районной эксплуатационной газовой службы ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в Арзамасе Александр Настагунин, который спас шестерых детей из горящего дома в селе Большое Череватово Дивеевского района.
«Всегда приятно получать награды, хотя я и не считаю, что сделал
Лучших сотрудников сферы ЖКХ отметили также ведомственными наградами министерства энергетики и
Как сообщалось ранее, школьница из Пильны Нижегородской области Анастасия Кузнецова за отвагу на пожаре получила награду от регионального управления МЧС.