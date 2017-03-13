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19:03 (мск), источник: РИА Новости

МИД прокомментировал заявления Киева об участии Самойловой в «Евровидении»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что выбор Юлии Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении-2017» — это провокация Москвы.

Источник: РИА Новости

В понедельник Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что «закон должен быть один для всех».

«О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово “Донбасс”: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», — написала в связи с этим Захарова в своем Facebook.

Ранее Первый канал сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в «Евровидении-2017» и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Самойлова, чье исполнение песни о любви «Flame is Burning» «произвело наиболее сильное впечатление».

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и почему она поедет на Евровидение-2017

На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию представит Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.

Комментарии
12
Михаил
Еще не приехала, но плевать в ее сторону уже стали. Нашим политиканам: у вас мозг есть на убой девочку посылать и вообще учавствовать в этом позорном политическом евровидении?
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Игорек
Почему Серегу Шнурова не послали??Я объявляю личный бойкот конкурсу,смотреть его не буду!!
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Александр Романский
Не нужно посылать никого, это двойные стандарты: с экранов твердят, как там все ужасно и глупо, а сами посылают инвалида туда. Тем более, заранее зная, что она не соответствует требованиям украинских властей.
Провокации устраивать с помощью беззащитных недопустимо и аморально!
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