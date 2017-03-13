МИД прокомментировал заявления Киева об участии Самойловой в «Евровидении»

В понедельник Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как она посещала Крым в 2015 году без разрешения украинской стороны и Служба безопасности Украины ведет по этому факту проверку. Климкин подчеркнул при этом, что «закон должен быть один для всех».

«О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово “Донбасс”: с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее», — написала в связи с этим Захарова в своем Facebook.