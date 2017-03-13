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18:55 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг: независимая Шотландия лишится членства в НАТО

Страна сможет отправить заявку на вступление в Альянс, но положительное решение по ней не будет принято автоматически.

Источник: Reuters
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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Шотландия лишится членства в НАТО и должна будет заново подавать заявку на вступление в альянс в случае провозглашения независимости. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News, комментируя сделанное заявление первого министра Шотландии Николы Стерджен о планах проведения нового референдума о независимости этой части Великобритании.

«Если это произойдет (если жители Шотландии проголосуют за независимость на референдуме — прим. ТАСС), то тогда Соединенное Королевство будет оставаться членом НАТО, однако новое независимое государство будет должно подать заявку на членство, и тогда 28 стран-союзниц будут решать, хотят ли они вступления в альянс нового государства, потому что все решения в НАТО принимаются консенсусом», — сказал Столтенберг.

На вопрос, будет ли вопрос о вступлении Шотландии в НАТО решен автоматически, генсек альянса заявил: «Нет, это не произойдет в автоматическом порядке, потому что, покинув Соединенное Королевство, она (Шотландия — прим. ТАСС) также выйдет из НАТО. Но конечно, подать заявку на вступление абсолютно возможно».

Комментарии
6
Иван Петров
Опять какая-то непонятная возня.
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TURBODED
если что, мы им на помощь ,,вежливых людей,, направим...
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Евгений Краснов
зачем вступать в нато? платить лишние деньги молодцы шотландцы. Игра не стоит свеч. Имейте свою независимость
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