В США испытали «Адское пламя»

Пуски ракет проводились из модульной вертикальной пусковой установки Surface to Surface Missile Module (SSMM) с корабля LCS 7 Detroit (типа Freedom). Ракета Longbow Hellfire и пусковая установка SSMM в версии Increment 1 представляют собой третий этап развития модульного варианта надводного вооружения Surface Warfare (SUW) Mission Package. Полноценные корабельные испытания начнутся позднее в 2017 году на корабле Milwaukee. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и использует принцип «выстрелил и забыл».