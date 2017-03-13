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19:25 (мск), источник: ИноСМИ.Ру

В США испытали «Адское пламя»

США испытали малогабаритную управляемую ракету AGM-114L-8A Longbow Hellfire.

Источник: ИноСМИ.Ру

Пуски ракет проводились из модульной вертикальной пусковой установки Surface to Surface Missile Module (SSMM) с корабля LCS 7 Detroit (типа Freedom). Ракета Longbow Hellfire и пусковая установка SSMM в версии Increment 1 представляют собой третий этап развития модульного варианта надводного вооружения Surface Warfare (SUW) Mission Package. Полноценные корабельные испытания начнутся позднее в 2017 году на корабле Milwaukee. Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и использует принцип «выстрелил и забыл».

Комментарии
1
Виталий Сорокин
Неужели достигли 100% гарантии убийства друг друга? и что теперь??? Будем стремиться к 101-му ПРОЦЕНТУ???
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