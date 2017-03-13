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19:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Парасюк: сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Штаб торговой блокады Донбасса сообщил о захвате сотрудниками СБУ «редута» на железнодорожной станции «Кривой Торец» в поселке Щербиновка. Нардеп Владимир Парасюк сообщил, что при штурме сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сильно избили наших ребят! Штурм проходил с применением БТРов и огнестрельного оружия. Была заглушена мобильная связь. Много раненых», — написал Парасюк в Facebook, призвав «подтягиваться» всех, кто может.

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Ранее сообщалось, что участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции «КОРД» захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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