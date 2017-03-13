Парасюк: сотрудники СБУ применили огнестрельное оружие

«Сильно избили наших ребят! Штурм проходил с применением БТРов и огнестрельного оружия. Была заглушена мобильная связь. Много раненых», — написал Парасюк в Facebook, призвав «подтягиваться» всех, кто может.

Блокадчики заявили о штурме редута в Кривом Торце: заехали неизвестные на БТРах

Ранее сообщалось, что участники блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции «КОРД» захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.