Лукашенко готов отправлять айтишников на курсы в Силиконовую долину

Глава государства посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий — ООО «Бануба Девелопмент» и ООО «И-Экс-Пи Кэпитал», где высказался в том числе на тему подготовки в республике профильных IT-специалистов.

«Здесь может быть востребован различный зарубежный опыт, включая курсы и стажировки. Однако в конечном счете это все должно быть на пользу развития отечественной школы», — заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, он поддержит эти проекты. «Я скажу “да”. Потому что без образования ничего не будет», — заверил Лукашенко.

«И если в рамках образовательного процесса в БГУИР, БГУ или где-то еще вы скажете, что этим ребятам надо побывать в Кремниевой долине, “Сколково”, в IT-компаниях Индии или в Китае, я даже вам это организую», — уточнил президент.

При этом глава государства обозначил главное условие в проведении таких программ: главное, чтобы образование белорусские IT-специалисты получили именно в республике.