Лукашенко готов отправлять айтишников на курсы в Силиконовую долину
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Белорусские студенты
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Белорусские студенты
Глава государства посетил в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий — ООО «Бануба Девелопмент» и ООО «И-Экс-Пи Кэпитал», где высказался в том числе на тему подготовки в республике профильных
«Здесь может быть востребован различный зарубежный опыт, включая курсы и стажировки. Однако в конечном счете это все должно быть на пользу развития отечественной школы», — заявил Лукашенко.
По словам белорусского лидера, он поддержит эти проекты. «Я скажу “да”. Потому что без образования ничего не будет», — заверил Лукашенко.
«И если в рамках образовательного процесса в БГУИР, БГУ или
При этом глава государства обозначил главное условие в проведении таких программ: главное, чтобы образование белорусские
Кремниевой (Силиконовой) долиной называют всю экономическую зону от