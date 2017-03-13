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20:37 (мск), источник: УНИАН

Насиров не будет вносить залог и не будет просить друзей внести его

Отстраненный от должности председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров не будет вносить залог и не будет просить об этом друзей, зато будет жаловаться в Европейский суд по правам человека о незаконности содержания его под стражей.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после оглашения постановления Печерского районного суда г. Киева.

Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Насиров отметил, что у него «нет таких денег», и он не будет просить такую большую сумму у друзей.

«Обращаться с такой просьбой, я думаю, это будет неправильно», — сказал он.

«Даже если бы у меня были такие деньги, я его (залог в 100 млн грн — УНИАН) физически просто не смог бы внести, ибо сейчас еду в СИЗО», — добавил Насиров.

Кроме того, он подчеркнул, что считает его уголовное преследование политически мотивированным, а сегодняшнее решение суда он назвал «доказательством политизированности и популизмом в его преследовании».

«Я считаю, что это решение несправедливое. Я настаиваю, что не имею никакой вины. Поэтому мои защитники будут обращаться в Европейский суд по правам человека, и окончательную позицию мы будем отстаивать там», — сказал Насиров.

На вопрос журналистов, будет ли он просить себе лучшие условия в следственном изоляторе, он отметил, что нет, поскольку его условия и так лучше, чем у других.

«Я могу сказать, что условия содержания в СИЗО у меня лучшие. Я не думаю, что это стоит делать (просить лучшие условия — УНИАН)», — добавил Насиров.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

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Насиров не будет вносить залог и не будет просить друзей внести его
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