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20:49 (мск), источник: РИА Новости

Демократы отказались финансировать «стену Трампа»

ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Группа сенаторов-демократов США в понедельник направила лидерам республиканского большинства в сенате письмо, в котором предупредила о том, что не поддержит финансирование строительства стены на границе с Мексикой, а также предупредила о возможности приостановке финансирования правительства страны.

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«Мы обеспокоены сообщениями, что могут быть попытки включить (в бюджет США — ред.) финансирование (строительства) очень дорогостоящей стены вдоль южной границы с Мексикой, а также «сил по депортации», — говорится в письме сенаторов своим коллегам.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп, который ранее издал указ о начале строительства стены, внесет свои предложения по бюджету в четверг.

По заявлению лидера демократов в сенате Чака Шумера, администрация Белого дома предлагает изыскивать средства на этот проект за счет экономии расходов ряда ведомств, в части Береговой охраны (на 14%) и Управления безопасности на транспорте (на 11%).
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По мнению демократов, включение таких расходов «неуместно». Они оценивают расходы на строительство стены в размере 25 миллионов на одну милю (примерно 1,6 километра).

Демократы также дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, то они откажутся поддерживать бюджет, что может привести к приостановке финансирования федерального правительства уже (так называемое «закрытие правительства»).

Бюджет должен быть принят до 28 апреля. При этом республиканцам, у которых 52 места в сенате из 100, нужно по меньшей мере еще восемь голосов, чтобы не допустить «закрытия» правительства.

Комментарии
3
Юрий
Чушь? А как насчёт стены(забора,рвов), которые пытаются строить украинские националисты?
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perplexed
трумп реально какую-то чушь придумал. 21 век на дворе. Он бы ещё ров выкопал и крокодилов туда побросал
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Супер Справедливость
Молодцы демократы...
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