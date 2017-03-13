Демократы отказались финансировать «стену Трампа»
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Группа
ВАШИНГТОН, 13 мар — РИА Новости. Группа
«Мы обеспокоены сообщениями, что могут быть попытки включить (в бюджет США — ред.) финансирование (строительства) очень дорогостоящей стены вдоль южной границы с Мексикой, а также «сил по депортации», — говорится в письме сенаторов своим коллегам.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп, который ранее издал указ о начале строительства стены, внесет свои предложения по бюджету в четверг.
По мнению демократов, включение таких расходов «неуместно». Они оценивают расходы на строительство стены в размере 25 миллионов на одну милю (примерно 1,6 километра).
Демократы также дали понять, что в случае, если их возражения не будут учтены, то они откажутся поддерживать бюджет, что может привести к приостановке финансирования федерального правительства уже (так называемое «закрытие правительства»).
Бюджет должен быть принят до 28 апреля. При этом республиканцам, у которых 52 места в сенате из 100, нужно по меньшей мере еще восемь голосов, чтобы не допустить «закрытия» правительства.