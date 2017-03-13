Демократы отказались финансировать «стену Трампа»

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«Мы обеспокоены сообщениями, что могут быть попытки включить (в бюджет США — ред.) финансирование (строительства) очень дорогостоящей стены вдоль южной границы с Мексикой, а также «сил по депортации», — говорится в письме сенаторов своим коллегам. Ожидается, что президент США Дональд Трамп, который ранее издал указ о начале строительства стены, внесет свои предложения по бюджету в четверг.

По заявлению лидера демократов в сенате Чака Шумера, администрация Белого дома предлагает изыскивать средства на этот проект за счет экономии расходов ряда ведомств, в части Береговой охраны (на 14%) и Управления безопасности на транспорте (на 11%).

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