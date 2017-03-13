В Киеве замуровали «Сбербанк России»

Акции с требованием аннулировать лицензию банка никто не препятствует — на месте происшествия присутствовали лишь несколько сотрудников частной охранной компании.

В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».

В Национальном банке заявляют, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.