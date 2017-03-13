В Киеве замуровали «Сбербанк России»
Активисты партии «Национальный корпус» замуровали вход в один из офисов «Сбербанка России» в центре Киева на улице Владимирской.
Активисты партии «Национальный корпус» замуровали вход в один из офисов «Сбербанка России» в центре Киева на улице Владимирской.
Акции с требованием аннулировать лицензию банка никто не препятствует — на месте происшествия присутствовали лишь несколько сотрудников частной охранной компании.
В Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков: «ВТБ Банк», «Сбербанк России» и «Проминвестбанк».
В Национальном банке заявляют, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.