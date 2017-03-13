В Екатеринбурге новый главный архитектор. Теперь официально
Александр Якоб назначил одного из проектировщиков небоскребов «Высоцкий» Андрея Молокова начальником Департамента архитектуры.
Александр Якоб назначил одного из проектировщиков небоскребов «Высоцкий» Андрея Молокова начальником Департамента архитектуры.
В Екатеринбурге назначили нового начальника Главархитектуры Андрея Молокова. Об этом в эфире телеканала «41-Домашний» заявил замглавы администрации главы города по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 13 марта.
Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, где назначил Молокова главой Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Новый главный архитектор сместил на месте Тимура Абдуллаева, ранее возглавлявшего департамент и проработавшего в мэрии два года.
Андрею Молокову 53 года, он является уроженцем Красноуральска. А 1986 году закончил Свердловский архитектурный институт по специальности «Архитектура». С 2005 года является директором и главным архитектором ООО «Архитектурная мастерская Молокова».
Из известных проектов Молокова — благоустройство улицы Вайнера, участие в создании небоскреба «Высоцкий»,
Женат, имеет четверо сыновей.