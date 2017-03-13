В Екатеринбурге новый главный архитектор. Теперь официально

В Екатеринбурге назначили нового начальника Главархитектуры Андрея Молокова. Об этом в эфире телеканала «41-Домашний» заявил замглавы администрации главы города по капитальному строительству и землепользованию Алексей Белышев, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 13 марта.

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, где назначил Молокова главой Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений. Новый главный архитектор сместил на месте Тимура Абдуллаева, ранее возглавлявшего департамент и проработавшего в мэрии два года.

Андрею Молокову 53 года, он является уроженцем Красноуральска. А 1986 году закончил Свердловский архитектурный институт по специальности «Архитектура». С 2005 года является директором и главным архитектором ООО «Архитектурная мастерская Молокова».

Из известных проектов Молокова — благоустройство улицы Вайнера, участие в создании небоскреба «Высоцкий», офис-здание Трубной металлургической компании. Новый главный архитектор Екатеринбурга — дважды лауреат городской премии имени Татищева и де Геннина, имеет золотой диплом фестиваля «Рука мастера» за проект «Въездной знак в город Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово».

Женат, имеет четверо сыновей.