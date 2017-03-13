Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Фетисов попросит МПК подтвердить обещание о допуске России на ПИ
WADA: Назначение Исинбаевой не согласуется с дорожной картой
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
21:11 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко хочет, чтобы iPhone хотя бы частично делали в Беларуси

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за то, чтобы не только программное обеспечение, но и комплектующие для смартфонов частично производили в Беларуси.

Источник: Reuters

В понедельник глава государства встретился с бизнесменами в сфере IT Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым.

«Понятно, что эти программы вы можете хоть прямо здесь в этом зале сделать. Но я хочу, чтобы эти эффекты, грубо говоря, телефоны, айфоны хотя бы начали делать, хотя б элементы этого продукта, ну если не на сто процентов, то хотя бы на шестьдесят», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это могло бы принести большие доходы бюджету страны.

Ранее во время пресс-конференции с российскими журналистами, которая прошла в Минске в ноябре 2016 года, глава государства заявил, что будущее Беларуси — за высокими технологиями.

И нам, прежде всего, будет приносить богатство все это — гаджеты, айфоны, плафоны. И мы это все должны будем делать.
Александр Лукашенко
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко поддержал идею создания условий для беспилотных авто в РБ
Захарова ответила Киеву на заявление о Самойловой
Демократы-сенаторы отказались финансировать «стену Трампа»
В Киеве замуровали вход в центральное отделение Сбербанка
Столтенберг: независимая Шотландия лишится членства в НАТО
Юлия Тимошенко объяснила смену имиджа и отказ от косы
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Таиландским слонам накрыли фруктовые шведские столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь