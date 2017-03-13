Лукашенко хочет, чтобы iPhone хотя бы частично делали в Беларуси

В понедельник глава государства встретился с бизнесменами в сфере IT Виктором Прокопеней и Михаилом Гуцериевым.

«Понятно, что эти программы вы можете хоть прямо здесь в этом зале сделать. Но я хочу, чтобы эти эффекты, грубо говоря, телефоны, айфоны хотя бы начали делать, хотя б элементы этого продукта, ну если не на сто процентов, то хотя бы на шестьдесят», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что это могло бы принести большие доходы бюджету страны.