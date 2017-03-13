Андрей Галбур: Ассоциация с ЕС — предшествующий присоединению шаг

Андрей Галбур рассказал об историческом развитии Молдовы, трудностях и вызовах, с которыми сталкивается наша страна, о стратегической цели реформирования институтов государства, политической и экономической ассоциации с Европейским союзом, а также роли Молдовы в региональном контексте между Западом и Востоком.

«У Молдовы сейчас две стратегические цели, которые должны быть достигнуты одновременно. Первая — это системная модернизация государства путем укрепления демократических институтов, восстановление соблюдения прав человека, стимулирование всех факторов, которые могут ускорить экономический рост. На наш взгляд, лучший способ добиться успеха в этом — это продвижение политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС посредством реализации Соглашения об ассоциации и Зоны свободной торговли, с последующим присоединением Молдовы к Европейскому союзу. Вторая цель — поддерживать стабильность в стране за счет потенциала адаптации, уменьшения раскола в обществе, решения приднестровского конфликта, длящегося уже 25 лет. Я не буду останавливаться на обстоятельствах возникновения этого конфликта. Замечу лишь, что конфликты такого рода возникали в большинстве бывших советских республик, самый недавний — на Украине», — подчеркнул глава молдавской дипломатии.

По завершении лекции участники встречи обсудили темы, связанные с внутренней и внешней политикой Республики Молдова.