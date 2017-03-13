Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России
Мозякин побил рекорд Александра Радулова по числу передач в КХЛ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
21:43 (мск), источник: Publika.md

Андрей Галбур: Ассоциация с ЕС — предшествующий присоединению шаг

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Андрей Галбур сегодня в Хельсинки выступил с лекцией в Александровском институте (научный центр по исследованию России и Восточной Европы) при Хельсинкском университете, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

Источник: Publika.md

Андрей Галбур рассказал об историческом развитии Молдовы, трудностях и вызовах, с которыми сталкивается наша страна, о стратегической цели реформирования институтов государства, политической и экономической ассоциации с Европейским союзом, а также роли Молдовы в региональном контексте между Западом и Востоком.

«У Молдовы сейчас две стратегические цели, которые должны быть достигнуты одновременно. Первая — это системная модернизация государства путем укрепления демократических институтов, восстановление соблюдения прав человека, стимулирование всех факторов, которые могут ускорить экономический рост. На наш взгляд, лучший способ добиться успеха в этом — это продвижение политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС посредством реализации Соглашения об ассоциации и Зоны свободной торговли, с последующим присоединением Молдовы к Европейскому союзу. Вторая цель — поддерживать стабильность в стране за счет потенциала адаптации, уменьшения раскола в обществе, решения приднестровского конфликта, длящегося уже 25 лет. Я не буду останавливаться на обстоятельствах возникновения этого конфликта. Замечу лишь, что конфликты такого рода возникали в большинстве бывших советских республик, самый недавний — на Украине», — подчеркнул глава молдавской дипломатии.

По завершении лекции участники встречи обсудили темы, связанные с внутренней и внешней политикой Республики Молдова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова ответила Киеву на заявление о Самойловой
Демократы-сенаторы отказались финансировать «стену Трампа»
В Киеве замуровали вход в центральное отделение Сбербанка
Столтенберг: независимая Шотландия лишится членства в НАТО
Юлия Тимошенко объяснила смену имиджа и отказ от косы
Туры в Египет для россиян подешевеют на 30% из-за курсов валют
Таиландским слонам накрыли фруктовые шведские столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Дома в Крыму за год подешевели
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Государство продолжит программу льготной ипотеки
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь