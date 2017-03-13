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21:37 (мск), источник: ТАСС

Порошенко внес в Раду законопроект о запрете двойного гражданства

КИЕВ, 13 марта. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко внес в Верховную раду для неотложного рассмотрения законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Украины». Об этом сообщается в понедельник на сайте парламента.

Источник: Reuters

«Президентский проект закона о внесении изменений в закон “О гражданстве Украины” относительно реализации права изменить гражданство зарегистрирован в Верховной раде под № 6175 от 13 марта 2017 года», — сказано в сообщении.

Законопроект определен президентом как неотложный и передан на рассмотрение руководству Рады. Пока сам проект документа и пояснительная записка к нему отсутствуют.

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Представитель президента в Верховной раде Артур Герасимов рассказал, что «в данном законе (о запрете двойного гражданства) уточнены основания для потери украинского гражданства». «Например, таким основанием теперь будет считаться ситуация, когда человек, который приобрел добровольно гражданство другой страны, не сдал украинский паспорт или при приобретении гражданства Украины в течение определенного промежутка времени не сдал паспорт другого государства», — отметил Герасимов.

Он уточнил, что нововведение не касается ситуации с гражданами Украины в Крыму, поскольку там, по его словам, «не шла речь о добровольном приобретении ими гражданства РФ».

Депутаты разрабатывают законопроект

В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил, что в парламенте тоже разрабатывают законопроект о запрете двойного гражданства для высших чиновников. «Рабочая группа завершает работу над соответствующим законопроектом. Он будет определен как неотложный», — сказал журналистам глава парламента.

На Украине вопрос о двойном гражданстве политики поднимают давно. Но особо остро он возник после того, когда 6 марта в суде выяснилось, что у главы фискального ведомства страны Романа Насирова есть британское гражданство. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) обвиняют Насирова в злоупотреблении служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям. Суд арестовал главу Государственной фискальной службы на два месяца.

Ранее бывший губернатор Днепропетровской области и бизнесмен Игорь Коломойский заявлял о наличии у него тройного гражданства. Олигарх признал, что кроме украинского паспорта у него имеется еще израильский и кипрский. На вопрос, как это согласуется с законами Украины, он пошутил: «В конституции написано, что закон запрещает двойное гражданство, а тройное не запрещено».

Комментируя законопроект Порошенко о запрете двойного гражданства, экс-дерутат Рады, известный правовед Елена Лукаш саркастически спросила, как это можно увязать с двойным гражданством бывших министров-иностранцев. «А как же все эти Яреськи, Саакашвили, Деканоидзе и другие Абрамовичусы? Им было можно иметь паспорта других государств, а остальным нельзя?» — написала Лукаш в Facebook.

При этом она напомнила, что статья 25 конституции Украины говорит: «Гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права изменить гражданство».

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