«Единая Россия» выдвинула на губернаторские праймериз Алиханова и Сагайдака

Как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» глава регионального отделения партии Андрей Кропоткин, кандидатами предварительного голосования от партии стали 30-летний врио губернатора Антон Алиханов и 32-летний депутат горсовета Калининграда Алексей Сагайдак.

«Антон Андреевич Алиханов имеет высшее образование по специальности “финансы и кредиты”, а также по специальности “юриспруденция”, в 2012 году защитил ученую степень — кандидат экономических наук», — написал Кропоткин.

Глава регионального отделения партии также перечислил послужной список Алиханова и напомнил, что 6 октября 2016 года указом президента РФ Путина он был назначен на должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.

«За время работы Антон Андреевич зарекомендовал себя как профессионал в экономической и управленческой сфере, — сообщил Кропоткин. — Вторым кандидатом стал Сагайдак Алексей Сергеевич — депутат калининградского городского Совета. Алексей Сергеевич имеет высшее образование по специальности “Юриспруденция”, с 2006 года трижды избирался в городской Совет Калининграда, с 2003 года является членом партии, член калининградского городского местного политического совета партии».

Кропоткин сообщил, что с 2014 года Сагайдак возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя». «За время работы в депутатском корпусе Алексей Сергеевич проявил себя как профессионал и активный партиец», — написал Кропоткин.

«Участники предварительного голосования должны принять участие во встречах не менее чем с 50% секретарей первичных и местных отделений партии в Калининградской области. По окончанию встреч, список участников предварительного голосования выносится на голосование делегатов конференции регионального отделения партии. По итогу голосования региональное отделение выдвигает кандидата для участия в избирательной кампании на должность губернатора Калининградской области», — заключил глава регионального отделения партии.