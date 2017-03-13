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22:04 (мск), источник: РИА Новости

Палата общин парламента Британии отклонила поправки к закону о Brexit

ЛОНДОН, 13 мар — РИА Новости, Мария Табак. Палата общин британского парламента в понедельник днем отклонила внесенные палатой лордов поправки к законопроекту о запуске Brexit, вернув документ лордам на повторное рассмотрение.

Источник: Reuters

Лорды в своих поправках к законопроекту требовали от правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и облечь в законодательную форму обещание премьера Терезы Мэй представить на суд парламента итоговые договоренности с Евросоюзом.

Отклонив поправки, палата общин, ранее уже одобрившая документ в первоначальном виде, выполнила просьбу правительства, настаивающего, что законопроект должен остаться неизменным и что любые поправки могут повредить будущим переговорам.

Теперь палате лордов предстоит либо продолжить так называемый пинг-понг, то есть передачу документа из одной палаты в другую, либо уступить и принять законопроект в его первоначальном виде.

Если лорды примут законопроект, то ему, чтобы стать законом, понадобится лишь королевское согласие. Учитывая, что согласие Елизаветы Второй Мэй может получить в считанные часы, путь для премьера к официальному запуску Brexit будет открыт.

Не исключено, что при этом сценарии уже во вторник Мэй объявит о том, что она официально уведомила Брюссель о задействовании статьи 50-й Лиссабонского договора о выходе из ЕС. Однако политологи обращают внимание на то, что нынешняя неделя — не самый лучший момент для этого. В среду в Нидерландах состоятся выборы, а в конце недели в Абердине начнется конференция Шотландской национальной партии, и совпадение начала Brexit с этими событиями может быть воспринято как нарушение дипломатического этикета.

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