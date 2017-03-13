Палата общин парламента Британии отклонила поправки к закону о Brexit

Источник: Reuters

Лорды в своих поправках к законопроекту требовали от правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан ЕС и облечь в законодательную форму обещание премьера Терезы Мэй представить на суд парламента итоговые договоренности с Евросоюзом. Отклонив поправки, палата общин, ранее уже одобрившая документ в первоначальном виде, выполнила просьбу правительства, настаивающего, что законопроект должен остаться неизменным и что любые поправки могут повредить будущим переговорам.

Теперь палате лордов предстоит либо продолжить так называемый пинг-понг, то есть передачу документа из одной палаты в другую, либо уступить и принять законопроект в его первоначальном виде.