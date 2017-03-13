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22:25 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом

АНКАРА, 13 марта. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкие власти обсуждают варианты продолжения отношений с Евросоюзом в контексте перспектив вступления в него. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber.

Источник: AP 2017

«Вопросы пересмотра отношений с ЕС — в нашей повестке. Однако сейчас главная цель — 16 апреля (референдум по поправкам в конституцию). Все знают мои соображения насчет ЕС. Европа по-прежнему морочит нам голову», — заявил он.

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По словам турецкого лидера, «и в период председательства Мальты в ЕС эта тактика продолжается». Он отметил, что в таких условиях «Турции необходимо заняться пересмотром отношений с ЕС».

«Они поступают нечестно. Они дали обещания по беженцам, говорили о €6 млрд помощи. Пришло €750 млн. Пудрят мозги насчет визовой либерализации, которая должна была произойти в конце 2016 года, но этого не случилось», — указал Эрдоган.

Турция продолжает переговорный процесс о вступлении в ЕС в качестве полноправного члена, но в течение последнего года он почти не продвигается. Все еще не открыты все пункты переговорной программы, а отношения Анкары и Брюсселя становятся все более напряженными.

Последний виток эскалации произошел из-за скандалов с запретами или отменами выступлений турецких политиков и членов правительства в ряде стран ЕС, где они должны были агитировать за конституционные поправки, вводящие президентскую систему в Турции.

Комментарии
5
Борис
Эрдоган "угрожает" Европе.
...и это тот, кто совсем недавно стремился вступить в НАТО?
Теперь он об этом, действительно, сможет только мечтать.
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vesta
.. все до поры, до времени...
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TURBODED
друган Вована - Эрдоган, с кем поведешься...
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