Депутат сравнил Калининград, Германию и Польшу с «золотым кольцом»

В нынешнем году форум принимает польский Щецин. По традиции город-хозяин заявляет тему, отметил Мусевич, и в этом году мероприятие будет посвящено развитию туризма.

«Они сейчас уделяют этому очень много внимания и мы будем очень недальновидными, если мы этим не воспользуемся, потому что для нас развитие туризма очень важно. Но больше акцентированное на молодежный туризм и на женское предпринимательство в рамках развития туризма. Мы живем по сути дела в таком же принципе, как “Золотое кольцо” России. Все эти города находятся в зоне часовой доступности, нам было бы крайне интересно не выпадать из этой обоймы. И этого же мнения придерживаются и все наши коллеги», — сказал Мусевич.

Форум парламентов Южной Балтики объединяет три польских воеводства, три немецких земли и Калининградскую область. «В принципе, орган в настоящее время все больше и больше приобретает значение и внимание и Брюсселя, и Москвы», — отметил Мусевич.

Напомним, XII форум парламентов Южной Балтики в 2014-м году проходил в Калининграде.