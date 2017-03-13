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13 марта, источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва и Берлин подписали Меморандум о дружбе и сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер подписали Меморандум о дружбе и сотрудничестве между правительством Москвы и сенатом Берлина. Церемония прошла в синем зале Мэрии Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«В прошлом году произошло ещё одно большое событие — 25 лет договорным взаимоотношениям, между Берлином и Москвой. Надеюсь, сегодня мы подпишем Меморандум о продолжении этого долгосрочного сотрудничества. Отношения Москвы и Берлина не только долгосрочные, но и взаимовыгодные. Товарооборот между Москвой Россией и Германией составляет около 10 миллиардов долларов. Шесть миллиардов составляют накопленные инвестиции. Это активное сотрудничество между компаниями Москвы, Германии, и Берлина, несмотря на определённые сложности, активно продолжается. После подписания сегодняшнего Меморандума мы продолжим обмен опытом в самых различных областях: в образовании, здравоохранении, культуре, управлении. Утверждение добрых связей между нашими городами, ваш визит в Москву, сегодняшнее открытие Дней берлинского кино — большое культурное событие для Москвы и дальнейшее развитие наших отношений, которые тем крепче, чем больше мы узнаём друг друга, чем более открытыми становятся наши отношения», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также поздравил Михаэля Мюллера с избранием на пост правящего бургомистра. «Позвольте поздравить вас с избранием на пост правящего бургомистра. Я так понимаю, это событие произошло не так давно», — добавил Сергей Собянин.

Михаэль Мюллер отметил, что отношения между Берлином и Москвой существуют уже давно, но подписание Меморандума позволит дать им новый импульс, а также активизировать сотрудничество в области науки, молодёжного обмена и других сферах.

«Мне кажется очень важным, чтобы такие крупные европейские мегаполисы поддерживали отношения друг с другом, учили друг друга, обменивались опытом. Берлин — город растущий. Я знаю, что Москва растёт ещё более динамично. По моей информации, каждый год прибавляется около 150 тысяч новых жителей, и это ставит новые задачи в сфере градостроительства, жилищного строительства, образовательной инфраструктуры, транспорта. Это даёт нам возможность сотрудничать и учиться друг и друга», — сказал бургомистр Берлина.

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